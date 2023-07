Musica: Enzo Gragnaniello in concerto a Villa Doria d’Angri - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo di pubblico in occasione del concerto di Enzo Gragnaniello, tenutosi ieri sera sulla splendida terrazza a picco sul mare di Villa Doria d’Angri. L’appuntamento rientra nell’ambito della rassegna ‘Sulle note del mare’, promossa dall’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ (nell’ambito delle iniziative di Terza Missione), in collaborazione con la Fondazione Ravello e la Fondazione Banco di Napoli ed il sostegno di numerosi imprenditori campani. L’artista Enzo Gragnaniello ha incantato gli oltre trecento ospiti intervenuti in occasione del terzo appuntamento della rassegna con il concerto ‘Rint’o posto sbagliato’, con l’accompagnamento del mandolino di Piero Gallo, di Erasmo Petringa al violoncello e di Marco Caligiuri alle percussioni.Un excursus tra i brani dell’autore, tutti nati spontaneamente in lingua napoletana e che hanno trasportato gli ospiti in un percorso poetico e riflessivo su temi di grande profondità: un insieme di pensieri e di sensazioni sulla vita. “Un momento che ci ha regalato grandi emozioni – ha sottolineato il Rettore, prof. Antonio Garofalo – grazie ad un artista straordinario come Enzo Gragnaniello, profondo conoscitore della nostra splendida città e dei suoi mille volti. L’Università è al servizio del suo territorio e vuole integrarsi sempre di più con esso, speriamo di poter raggiungere questo obiettivo anche con iniziative di pregio come questa’.(Ren)