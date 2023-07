Trasporti: Corradi, numeri turisti sui treni impressionanti, già + 15 per cento, sarà estate spettacolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri legati al turismo “sono impressionanti, sarà un'estate spettacolare, ci aspettiamo dei mesi veramente importante dal punto di vista del turismo, circa il 10 -15 per cento in più rispetto all’anno precedente”. Lo ha detto l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Corradi in occasione della presentazione di un'iniziativa per il trasporto di cani e gatti sui treni organizzata alla stazione centrale di Milano insieme alla Presidente di Leidaa, Maria Vittoria Brambilla. “L’estate è incominciata molto bene – ha proseguito - abbiamo i dati ufficiali di fine maggio: 225 milioni di passeggeri nei primi mesi dell’anno. E parliamo di aprile maggio, di un periodo pre estivo estivo. Sarà un'estate spettacolare per muoversi in treno: noi pensiamo ci saranno numeri in aumento rispetto al pre Covid che andranno oltre il 10 per cento”. Corradi ha quindi sottolineato che il paradigma del Frecciarossa legato al business di chi si sposta tra Roma e Milano sta cambiando, “il Frecciarossa è” anche “il treno per andare in vacanza: mentre prima il 60 per cento di chi prendeva il Frecciarossa era per business ora è il 40 per cento, il 60 per cento è il leisure cioè chi si muove per altri motivi che non sono quelli di lavoro. Ecco allora che dare la possibilità di muoversi più liberamente anche con il cane è un invito ad aumentare ancora questi numeri”. (Rem)