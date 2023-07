Napoli: al via i presidi di polizia locale per il controllo dei taxi alla stazione e al porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' partito oggi il nuovo servizio della Polizia Locale, voluto dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per il controllo dei taxi e delle auto pubbliche a noleggio. I presidii della Polizia Turistica - come anticipato dal Sindaco nel corso dell'incontro sui trasporti in Prefettura - sono posizionati in prossimità dei posteggi taxi antistanti la Stazione Centrale in Piazza Garibaldi ed il Porto di Napoli al Molo Beverello. Le pattuglie di 2-3 agenti saranno presenti su due turni a copertura dell'intera giornata nei giorni infrasettimanali, e garantiranno in particolare le fasce orarie pomeridiana e serale in occasione dei giorni festivi. Le verifiche puntano a prevenire il fenomeno del noleggio abusivo di autovetture e ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di auto pubbliche e taxi. "Si tratta della prima misura, voluta fortemente Sindaco Manfredi, per prevenire e contrastare ogni tipo di irregolarità in un servizio che riveste un ruolo strategico per la città alla luce della straordinaria affluenza turistica che stiamo registrando – ha detto l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu -. Riportare il rispetto delle regole nei luoghi di maggior affluenza come la Stazione ed il Beverello significa innanzitutto garantire sicurezza e legalità agli utenti del trasporto pubblico, cittadini e turisti, ma anche operare nell'interesse della maggior parte degli operatori che rappresentano la parte sana di queste categorie".(Ren)