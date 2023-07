Napoli: Ronghi (Sud Protagonista), bene Manfredi su "tavolino selvaggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per aver adottato la delibera che pone fine alla pratica del cosiddetto 'tavolino selvaggio', che ha trasformato le strade del centro storico e di altre zone di Napoli in illegalità ed anarchia, così come abbiamo proposto nel nostro convegno del 28 aprile scorso nella Basilica di Pietrasanta, e un invito al Governo a porre fine alle agevolazioni-covid per ripristinare normalità e legalità nelle occupazioni del suolo pubblico a tutela del centro storico di Napoli e per un turismo di maggiore qualità". E' quanto afferma Salvatore Ronghi, Presidente di "Sud Protagonista" e capofila dell'iniziativa svolta insieme con i presidenti delle Associazioni culturali , "Giovani Europa", Luigi Rispoli, "Portosalvo", Antonio Pariante, "Sedili di Napoli", Giuseppe Serrone, "Pietrasanta", Lello Iovine. "Prendiamo atto con soddisfazione che il sindaco di Napoli sta compiendo scelte amministrative che vanno nel senso da noi proposto e richiesto ed auspichiamo che si porti avanti questo percorso con determinazione per porre fine al degrado e alla illegalità diffusa che deturpano il centro storico ed impediscono alla nostra città di essere meta di turismo di qualità" – sottolinea Ronghi, che aggiunge: "auspichiamo che anche i rappresentanti delle organizzazioni del commercio sostengano questo percorso e che si schierino in difesa non solo della parte che rappresentano ma dell'intera città, contribuendo a promuovere un commercio di qualità nel pieno rispetto delle regole e del territorio. A questa iniziativa- conclude Ronghi - deve seguire il percorso di valorizzazione non solo del Centro Antico ma dell'intero Centro Storico di Napoli daldo vita al Comitato di Gestione". (Ren)