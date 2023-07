Istat: export verso Paesi extra-Ue in aumento dell'1,2 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue-27, un aumento congiunturale per le esportazioni (+1,2 per cento) e una diminuzione per le importazioni (-4,6 per cento). Lo rende noto l'Istat. L’incremento su base mensile dell’export è dovuto alle maggiori vendite di beni di consumo durevoli (+7,0 per cento) e non durevoli (+3,4 per cento) e beni intermedi (+3,3 per cento); diminuiscono, invece, le esportazioni di energia (-9,2 per cento) e beni strumentali (-1,8 per cento). La flessione congiunturale dell’import è quasi totalmente spiegata dalla contrazione degli acquisti di energia (-17,7 per cento). "Dopo due mesi di riduzioni, a maggio 2023 - spiega l'Istat - l’export verso i paesi extra Ue-27 torna a registrare un aumento congiunturale che, al netto delle operazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) rilevate il mese precedente, si stima molto più marcato e pari a +5,2 per cento. Per l’import, la flessione su base mensile è dovuta soprattutto alla contrazione degli acquisti di energia, su cui incide il calo dei prezzi e dei volumi importati di gas naturale allo stato gassoso. Anche su base annua, dopo la battuta d’arresto di aprile, l’export torna a crescere, trainato dalle maggiori vendite di beni strumentali e beni di consumo non durevoli; mentre l’import, con la decisa riduzione degli acquisti di energia, si conferma in flessione per il quinto mese consecutivo". (segue) (Rin)