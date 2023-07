Napoli: Rastrelli (FdI), ampia adesione a nostra iniziativa contro maternità surrogata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto ai napoletani di sostenere la battaglia di Fratelli d'Italia per rendere la maternità surrogata reato universale, cioè perseguibile in Italia anche se commesso all'estero, e l'adesione è stata ampia e convinta. E fa davvero piacere che ai nostri gazebo siano stati tantissimi gli uomini che hanno voluto sottoscrivere la nostra petizione, segno di una grande attenzione e di una profonda sensibilità verso i temi della dignità della donna che, ancora oggi, non sempre si riesce a dare per scontata". Lo afferma il senatore Sergio Rastrelli, commissario cittadino di Fratelli d'Italia, commentando il lavoro dei dirigenti e militanti del partito di Giorgia Meloni ai gazebo allestiti dal coordinamento cittadino, ieri con i Circoli Territoriali Arenella/Vomero e il Coordinamento Collinare di FdI al Vomero in piazza degli Artisti, e questa mattina a Bagnoli, con il Gruppo Consiliare della X Municipalità per raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge "Maternità surrogata, reato universale" che approderà alla Camera il 4 luglio prossimo per la discussione e il voto. "Si tratta di un segnale politico importante che grazie all'impegno delle nostre migliori energie stiamo dando alla città e al Paese", conclude Rastrelli. La campagna contro l'utero in affitto del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia di Napoli proseguirà proprio il 4 luglio prossimo in via Santa Caterina a Chiaia, angolo via Filangieri, dove, con il gruppo consiliare della Municipalità 1, sarà organizzato un gazebo per la raccolta delle sottoscrizioni. (Ren)