Napoli: via libera dalla giunta comunale al nuovo disciplinare per i dehors (2)

- Dopo l'ok della Giunta alla delibera si procederà alla modifica dell'attuale Regolamento di occupazione di suolo pubblico che dovrà essere integrato con il contenuto del disciplinare approvato e che dovrà seguire l'iter consiliare. Tutto l'impianto fa riferimento alle autorizzazioni di tipo continuativo e sarà esecutivo soltanto dopo la modifica del regolamento in vigore". Si tratta di uno studio complesso – ha dichiarato l'Assessore Armato - che seguirà un iter rafforzato con modifiche di Regolamento e passaggio quindi anche in consiglio comunale. Adegueremo il Regolamento nel più breve tempo possibile. Ringrazio il professore Losasso e il gruppo di lavoro che vi si è dedicato in tutti questi mesi. Sull'intero impianto ci siamo a lungo confrontati sia con le categorie che con la Commissione Attività produttive". Il disciplinare detta elementi di arredo urbano, materiali e colori, delimitazioni, elementi di copertura, ombrelloni, tende, elementi di livellamento (pedane). Ci saranno quattro macro tipologie di dehors distinti in base al tipo di attrezzatura impiegata e all'impatto sullo spazio pubblico. (segue) (Ren)