Napoli: via libera dalla giunta comunale al nuovo disciplinare per i dehors (3)

- Oltre a questo primo provvedimento la giunta ha approvato, sempre su proposta dell'assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, la modifica della deliberazione di Giunta n. 168 del 29 maggio 2020 contenente misure temporanee per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la proroga dei termini per la presentazione dei rinnovi e delle concessioni continuative e degli adeguamenti alle Linee Guida. "Con questo atto modifichiamo parzialmente la delibera 168/2020 nell'ambito del procedimento autorizzatorio – ha spiegato l'assessore Armato - e la disciplina approvata oggi varrà solo per le nuove installazioni. I dehors ed i tavolini, nell'ambito della normativa Covid, potranno essere installati solo previo rilascio del titolo autorizzatorio e non come avviene finora con una mera comunicazione". "È importante ricordare che le modifiche procedurali non interessano i dehors già installati – ha sottolineato l'Assessore Armato – infatti la nuova regolamentazione riguarda solo le nuove installazioni per le quali la disciplina autorizzatoria cambia tornando ad una situazione di normalità. Come è noto la normativa Covid, dipendente dalla normativa statale, è stata prorogata dal governo fino al 31.12.23 e sino ad allora perdureranno le occupazioni Covid". Le due delibere rientrano in un pacchetto di riforma voluto dal sindaco Manfredi e dall'assessore Armato e che verrà completato la prossima settimana con l'approvazione della delibera di tutela della zona Unesco. A seguito di tale delibera, vi sarà un momento pubblico di presentazione alla città. (Ren)