Istat: più 21 mila occupati a maggio, più 383 mila su anno

- A maggio, rispetto al mese precedente, all’aumento degli occupati si associa la diminuzione dei disoccupati e la sostanziale stabilità degli inattivi. L’occupazione cresce (+0,1 per cento, pari a +21mila unità) tra gli uomini, gli autonomi, i 25-34enni e tra chi ha almeno 50 anni. Cala invece tra le donne, i dipendenti a termine, tra i più giovani (15-24 anni) e i 35-49enni. Il tasso di occupazione sale al 61,2 per cento (+0,1 punti). Lo rende noto l'Istat. Il numero di persone in cerca di lavoro, rispetto ad aprile 2023, diminuisce (-1,7 per cento, pari a -34mila unità) tra gli uomini, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni. Il tasso di disoccupazione totale scende al 7,6 per cento (-0,1 punti), quello giovanile sale al 21,7 per cento (+0,9 punti). "A maggio - spiega l'Istat - prosegue la crescita dell’occupazione (+21 mila rispetto al mese precedente) e il numero degli occupati sale a 23milioni 471mila. Rispetto a maggio 2022, gli occupati sono 383mila in più, per effetto dell’aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine. Su base mensile, il tasso di occupazione sale al 61,2 per cento, quello di disoccupazione cala al 7,6 per cento e quello di inattività resta stabile al 33,7 per cento". (segue) (Rin)