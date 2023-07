Campania: Protezione civile, allerta meteo gialla dalla mezzanotte di oggi alle 20 di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di colore Giallo per temporali valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 1 luglio, su tutta la Campania. Saranno possibili temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione. A scala locale, cioè in alcuni punti del territorio, i fenomeni potrebbero avere una particolare intensità. Si potranno verificare anche grandine, fulmini e raffiche di vento. La Protezione civile raccomanda di porre attenzione al rischio idrogeologico: "sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. Potranno altresì verificarsi danni alle coperture e alle strutture provvisorie oltre che alla caduta di rami o alberi derivanti dalle grandinate e dalle raffiche di vento. Si raccomanda la massima attenzione, anche in assenza di precipitazioni". Si ricorda ai Comuni la "necessaria attivazione dei Coc (Centri Operativi Comunali) e delle misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile". (Ren)