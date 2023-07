© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti della Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Veicoli Abbandonati, e la Guardia Costiera hanno prelevato 5 veicoli abbandonati in Via Caracciolo, "zona chalet", privi di assicurazione, tra cui un grosso furgone, e hanno provveduto al sequestro di 13 lettini e numerosi tavolini che venivano fittati in loco da abusivi per l'utilizzo della spiaggia.(Ren)