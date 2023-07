Ucraina: De Luca, in Russia confusione in Occidente ottusità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Russia non si capisce assolutamente nulla. Non vale la pena nemmeno di sforzarsi di capire. Quello che è chiaro è che continua il bagno di sangue in Ucraina e continua la posizione di totale ottusità da parte di quelli che continuano ad armare l'Ucraina, come è giusto fare, ma senza mai dire cosa viene dopo l'invio di armi. Bisogna imporre il cessate il fuoco, bisogna capire se sia possibile mettere in piedi un dialogo. Questo non sfiora la mente di nessuno neanche in Occidente. Grande confusione sotto il cielo di San Pietroburgo e Mosca, grande l'ottusità in Occidente. E soprattutto immensa la tragedia del popolo ucraino". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. (Ren)