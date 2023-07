Campania: Laboccetta (Polo Sud), De Luca bravo come battutista scarso come governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo dalle agenzie una divertentissima dichiarazione del presidente Enzo De Luca. Un pensierino gentile dedicato al Partito Democratico, ed in particolare alla Segretaria Schlein. Bisogna riconoscere che il governatore campano merita l'Oscar come battutista. Per quel che riguarda invece il suo ruolo di Governatore a stento, anzi a fatica, raggiunge la quasi sufficienza". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)