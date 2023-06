Imprese: contratto tra Edison Next e Barilla per il revamping dell'impianto dello stabilimento di Marcianise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo importante intervento di ottimizzazione dei consumi, si legge nel comunicato di Edison next, permette, inoltre, di accedere ai benefici economici garantiti dai Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti dal Gse (Gestore Sistema Elettrico) alle unità cogenerative ad alto rendimento. "Siamo lieti di proseguire il viaggio avviato con Barilla oltre 15 anni fa – dichiara Marco Steardo Direttore Industry di Edison Next – Barilla è stata una delle prime aziende a intuire che l'ottimizzazione dei consumi energetici e dei processi produttivi, oltre a rappresentare un tassello importante per la sostenibilità ambientale, si traduce in un vantaggio effettivo per il business. Ridurre i consumi e le emissioni significa, infatti, ridurre i costi per la spesa energetica ed aumentare la propria competitività sul mercato. – continua Steardo - Tecnologie come la trigenerazione sono importanti per continuare a supportare le aziende fino a quando non sarà completata la trasformazione dei loro processi produttivi e fino a che vettori energetici green come idrogeno e biometano non saranno pronti a sostituire il gas fossile". (segue) (Ren)