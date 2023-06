Cultura: il 5 luglio alla Real Cappella del Tesoro di San Gennaro il concerto "Con tutto l'amore che posso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "Con tutto l'amore che posso" la performance live music a favore di Komen Italia che si terrà presso la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 19.30. Un programma di musica, voci e melodie a cura del M° Marco Francini che spazierà tra le note di diversi generi musicali per una serata dedicata alle tematiche del dono e dell'amore che darà il via alle iniziative del Comitato Regionale Campania della Komen Italia. Le donazioni saranno interamente devolute alla Susan. G. Komen Italia organizzazione nata nel 2000, basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. I biglietti possono essere prenotati scrivendo a komencampania@komen.it o telefonando al 334 6149985 e prevedono una donazione minima di € 50,00. (segue) (Ren)