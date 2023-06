Sud: Intesa Sanpaolo, nel 2022 export in aumento del 20,6 per cento, pari a 1,6 miliardi di euro in più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nel confronto con i livelli pre-pandemici del 2019, tutte le regioni esprimono aumenti delle esportazioni a doppia cifra. Tra le filiere distrettuali del Mezzogiorno meglio posizionate spicca l’agro-alimentare: +1.105 milioni di euro, che corrispondono ad un aumento del 22,7 per cento rispetto al 2021; il balzo risulta ancora più ampio nel confronto con il 2019 (+1,7 miliardi di euro, pari a +39,4 per cento). Nel Mezzogiorno si contano ben 15 distretti appartenenti a questo macrosettore, di cui 14 hanno chiuso il 2022 con livelli di export superiori al periodo pre-Covid, con la sola esclusione dell’Ortofrutta e conserve del foggiano. Spicca la Mozzarella di bufala campana, che ha incrementato notevolmente l’export (+120 milioni di euro rispetto al 2021 e +218 milioni di euro rispetto al 2019), soprattutto grazie alle vendite a corto raggio in Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, ma anche più lontano in Giappone e Cina. Crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente anche per le esportazioni di Pasta di Fara (+40,2 per cento rispetto al 2021), Olio e pasta del barese (+37,2 per cento), Alimentare napoletano (+36,1 per cento), Conserve di Nocera (+25,6 per cento), Ortofrutta del barese (+24,4 per cento), Alimentare di Avellino (+24 per cento), Vini e liquori della Sicilia occidentale (+23,9 per cento), Caffè e confetterie del napoletano (+16,9 per cento), Lattierocaseario sardo (+10,1 per cento). Risultano in crescita anche le esportazioni dell’Agricoltura della Piana del Sele (+8,8 per cento), dei Vini di Montepulciano d’Abruzzo (+6,4 per cento) e dell’Ortofrutta di Catania (+0,2 per cento). In calo, invece, Ortofrutta e conserve del foggiano (-3,9 per cento) e Pomodori di Pachino (-5,5 per cento). Il 2022 ha segnato anche la ripartenza dei distretti del Sistema moda del Mezzogiorno, che hanno mostrato un rimbalzo del 22,1 per cento rispetto al 2021 (corrispondente ad un aumento dell’export in valore di 242 milioni di euro). Tutti i distretti del comparto hanno registrato incrementi: in particolare spiccano gli aumenti in valore dell’Abbigliamento del napoletano (+73 milioni di euro) e delle Calzature napoletane (+45 milioni di euro), seguite dalle Calzature del nord barese (+34 milioni di euro). È stato anche colmato il gap con i livelli di export pre-pandemici (+3,7 per cento rispetto al 2019, pari ad un incremento di 47 milioni di euro). Si collocano su livelli superiori rispetto al pre-Covid sette distretti su nove: le Calzature di Casarano (+39,8 per cento), l’Abbigliamento del barese (+12,1 per cento), le Calzature del nord barese (+10,8 per cento), l’Abbigliamento del napoletano (+4,8 per cento), l’Abbigliamento nord abruzzese (+3,6 per cento) e la Calzetteria-abbigliamento del Salento (+1,4 per cento). Risulta complessivamente positivo anche l’andamento dei distretti del Sistema casa (+8,7 per cento la variazione rispetto al 2021 e +27,3 per cento rispetto al 2019). Performance positiva sia per il Mobile imbottito della Murgia (+8,2 per cento rispetto al 2021) che per il Mobilio abruzzese (+11 per cento); il primo risulta in crescita anche rispetto ai livelli pre-Covid (+36 per cento), mentre il Mobilio abruzzese non ha ancora recuperato completamente (-0,8 per cento). Nel 2022 è stato positivo anche l’andamento dell’export della Meccatronica del barese (il distretto che esporta di più tra quelli del Mezzogiorno): +16,9 per cento rispetto al 2021. Con questa crescita il distretto è arrivato ad esportare più di 1,5 miliardi di euro nel periodo di osservazione. (segue) (Rin)