Carceri: Garante Campania, contenti di decisione presa in Consiglio regionale, legge stimolante

- Siamo contenti di questa decisione presa da tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale: "una proposta al Parlamento per mettere mano alla cosiddetta Legge Siani” in modo che le “donne che commettono reati non gravi, con figli al seguito fino a 8 anni, invece di stare negli istituti a custodia attenuata possano andare nelle case protette”. Lo ha dichiarato il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, a margine della conferenza stampa sulla proposta di legge alle Camere "Mai più bambini in carcere". “Dire mamme e dire carceri è un ossimoro: anche se in certi istituti gli agenti sono senza divisa resta sempre un carcere ed i bambini continuano a non crescere nella loro semplicità” anche con “problemi di disturbi nell’apprendimento”. Per il Garante si tratta di “un legge stimolante in Italia e se anche altre Regioni faranno lo stesso metteranno al centro questo argomento, su cui molti canali nazionali stanno facendo disinformazione” perché “in questo momento abbiamo 23 bambini in carcere e 21 mamme: è falso dire che oggi per legge una mamma che delinque ha un’impunità precostituita”. (Rin)