Cultura: dal 4 al 13 luglio torna ad Arzano la Festa di Santa Giustina

Dal 4 al 13 luglio 2023 ritorna ad Arzano, comune in provincia di Napoli, "La Festa di Santa Giustina". La kermesse, divenuta nel tempo una tradizione consolidata e un patrimonio in continua evoluzione, in cui usi, costumi e pratiche del presente si fondono con valori, attività ed azioni del passato, rappresenta un momento di profondo scambio culturale ed offre l'opportunità di godere di momenti conviviali e di puro intrattenimento."La Festa di Santa Giustina" è organizzata dalla Pro Loco ArzaNostra Aps e dalla Chiesa S.Agrippino con il Patrocino del Comune di Arzano e vede come partner l'IIS Don Geremia Piscopo, il Liceo Giordano Bruno e la Mktg Culturale - AbaNa.