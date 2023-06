Digitale: lo speciale di Anci su comunicazione social tra Comuni-cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 giugno si celebra la giornata internazionale dedicata ai social network, il Social Media Day. Per l’occasione il sito dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) – si legge in un comunicato – ha pubblicato uno speciale che raccoglie esperienze e opinioni di sindaci, social media manager dei comuni e opinion leader della comunicazione per capire cosa sta accadendo nei territori e nelle amministrazioni, e come i comuni stanno gestendo il rapporto con i cittadini: dall'intelligenza artificiale alla messaggistica social, dalla video informazione ai new media. A Reggio Emilia nei giorni scorsi “è stata approvata un’importante mozione, forse il primo comune in Italia, sul ruolo dell’intelligenza artificiale e l’impatto della stessa sul funzionamento dei comuni e in generale dei servizi degli enti locali", ha raccontato in un video il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi. La mozione è stata scritta con il contributo di ChatGpt e dei consiglieri comunali, "questo – ha rimarcato il sindaco - pone in evidenza l’esigenza di una progressiva regolamentazione a tutti i livelli, europei, nazionali e locali ma anche un investimento molto forte dal punto di vista conoscitivo su quale possa essere l’impatto di questa evoluzione tecnologica nel cambiare la vita dei cittadini e dei comuni. Una grande sfida piena di opportunità ma anche di insidie e rischi, a cui non possiamo sottrarci nel momento in cui la democrazia e i comuni si misurano con la modernità e i suoi cambiamenti". (segue) (Rin)