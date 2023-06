Sport: a Pioppi riapre il Centro Velico - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pioppi il rapporto con il mare è profondo e antico. Da oggi il piccolo borgo di Pollica, in provincia di Salerno, ritrova il suo Centro Velico che, con una nuova gestione pone in essere tantissime attività legate al mare e al vento: riferimento per appassionati di sport nautici sarà la base operativa per corsi di vela, windsurf, sup, immersioni e poi escursioni in barca a vela, snorkeling, e trekking lungo i sentieri del territorio. Riattivato da circa un mese, grazie ad una nuova gestione che coinvolge diversi attori del territorio e non solo, tra cui Legambiente Campania, la coop Minnelea e l'Aop Europae, avrà una programmazione ricca e articolata, con un calendario di appuntamenti anche per bambini e ragazzi curati da istruttori brevettati. Il progetto è un momento importante per il territorio di Pioppi e del Cilento, non solo perché arricchisce l'offerta estiva cilentana attraverso la proposta di attività acquatiche, nautiche e alla formazione di discipline veliche e non solo, ma soprattutto perchè andrà a contribuire alla piena valorizzazione dell'Area Marina Protetta La Punta, una lingua di terra della superficie marina di 157 ettari che comprende un tratto di costa per un fronte lineare di 600 metri. La biodiversità sottomarina che la abita comprende tappeti di Alghe Fotofile che colonizzano i substrati rocciosi fin dai primi metri di profondità; vaste praterie di Posidonia oceanica, che si estendono fino a circa 30 metri di profondità; una variegata e multicolore comunità vegetale ed animale che alberga tra le cavità dei "flysh", tipica formazione rocciosa caratteristica del Cilento. Sarà possibile visitare l'area e i fondali grazie alla presenza presso il centro di un diving qualificato. Il Centro Velico sarà un luogo per vivere piacevoli sensazioni all'insegna della natura a 360°: punto di partenza per passeggiate e pacchetti organizzati di trekking all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, renderà più fruibili i sentieri natura e l'osservazione della Riserva protetta, alla scoperta di scenari mozzafiato. Il Centro Velico sarà anche divertimento e relax grazie alla presenza di un punto bar e ristoro e all'area solarium con ombrelloni a ridosso del mare. Per tutte le info www.centrovelicopioppi.it. (Ren)