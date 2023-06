Campania: Oliviero, delinquenza minorile vicenda dolorosa per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delinquenza minorile “è una vicenda dolorosa per la nostra Regione: il 50 per cento dei segnalati all’’autorità giudiziaria sono qui in Campania. C’è bisogno di intervenire anche con una migliore qualità scolastica”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, a margine della conferenza stampa sulla proposta di legge alle Camere "Mai più bambini in carcere". "Dobbiamo mettere a punto strategie nuove coinvolgendo tutti i soggetti impegnati nella Regione per eliminare questo fenomeno: si tratta di un punto fermo di un Paese civile”, ha concluso. (Rin)