Cultura: il 5 luglio alla Real Cappella del Tesoro di San Gennaro il concerto "Con tutto l'amore che posso" (3)

- Organizzato dal Comitato Regionale Campania della Komen Italia in collaborazione con il Tesoro di San Gennaro, l'appuntamento sarà il primo passo verso la tanto attesa RACE FOR THE CURE 2023 a Napoli, l'evento simbolo della Komen Italia considerata la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, che si svolge ormai in varie città italiane (Roma, Bari, Brescia, Bologna, Matera) e che si terrà nella città partenopea il prossimo 15 ottobre. Il concerto sarà inoltre l'occasione per presentare le neonate squadre che parteciperanno in prima linea alla maratona napoletana: la "Squadra Tesoro di San Gennaro" a cura del museo dedicato al Santo Patrono e "La Cultura Cura", gruppo formato dall'Archivio di Stato di Napoli, l'Archivio di Stato d Salerno, l'Archivio di Stato di Caserta, la Soprintendenza archivistica e Bibliografica per la Campania insieme alle librerie Colonnese al Centro storico di Napoli e alla Reggia di Caserta che saranno punti di iscrizione alla Race for the cure. Inoltre, a testimonianza della preziosa collaborazione con il Tesoro di San Gennaro, il museo ha prodotto una linea di "gadget in rosa" che sarà disponibile presso il bookshop e che propone oggetti ispirati al Santo Patrono dedicati specificatamente alla raccolta fondi per la Susan G. Komen Italia - Campania. Con il concerto Con tutto l'amore che posso la Delegazione Campania di Komen Italia intende contribuire e aggiungere un tassello al prezioso viaggio umanitario delle attività di Komen Italia che mira a perseguire quattro obiettivi principali: tenere alta l'attenzione sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme; sostenere le donne che vivono l'esperienza del tumore del seno; potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute e aiutare altre Associazioni a mettere meglio in gioco idee virtuose. (Ren)