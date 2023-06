Riforma fiscale: domani a Napoli forum dei commercialisti con il viceministro Maurizio Leo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delega fiscale è una decisiva opportunità di cambiamento che punta a rilanciare l'attrattività del Paese grazie ad una sostanziale semplificazione e una diversa declinazione del rapporto fisco-contribuenti, che privilegi il confronto ex ante al controllo ex post, attribuendo anche un ruolo centrale alle professioni ordinistiche, ad esempio in tema di adempimento collaborativo. Diverse proposte emendative da noi avanzate sono già state ammesse alla discussione nell'ambito dei lavori parlamentari, a cominciare dalla valorizzazione e dal rafforzamento delle prerogative del 'Garante dei diritti del contribuente'. L'auspicio è che la stagione dei decreti attuativi inizi al più presto, partendo dalle riforme che semplifichino tangibilmente e rendano più efficienti i procedimenti dichiarativi, accertativi e sanzionatori, dalla codificazione di testi unici per materia, e dall'introduzione di norme di razionalizzazione della determinazione delle basi imponibili per imprese e lavoratori autonomi, rimuovendo previsioni che da troppo tempo generano incertezza e, sovente, iniquità". Sono le parole di Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, annunciando il forum "La riforma fiscale, un'opportunità storica per il rilancio del Paese" che si terrà a Napoli domani, venerdì 30 giugno dalle ore 9,00, presso l'hotel Excelsior (via Partenope 48) a cui interverrà Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze. (segue) (Ren)