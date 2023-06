© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ministero del Turismo siamo stati tra i primi a credere nella tenacia degli ischitani quando a gennaio hanno subito una terribile alluvione. La campagna 'This is Ischia' voleva rilanciare l'immagine dell'isola e oggi tutti i dati sulle prenotazioni sono ottimi. L'isola è ripartita". Lo scrive su Twitter il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)