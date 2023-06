Digitale: lo speciale di Anci su comunicazione social tra Comuni-cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Lugo di Romagna, Davide Ranalli, nella fase dell’emergenza alluvione, ha invece usato i social network soprattutto per diramare informazioni alla cittadinanza: “Durante i giorni più difficili, ho scelto di utilizzare le dirette Facebook come strumento di informazione e vicinanza ai miei concittadini, specie verso coloro che non potevano uscire dalle proprie abitazioni, oppure gli sfollati che utilizzavano il cellulare come unico strumento di dialogo con il sindaco o per avere parole di conforto e di verità”. In questo senso, “a Lugo abbiamo scelto le dirette anche come strumento di costruzione della comunità – ha concluso Ranalli – che insieme si assumeva la responsabilità di superare quella specifica criticità”. Lo speciale dell’Anci raccoglie in altri video anche le voci di alcuni social media manager dei Comuni, come Pietro Citarella (Napoli), Luca Zanelli (Bologna), Francesco Alleva (Bergamo) e Christian Tosolin (Trieste) che raccontano l’uso di chat e nuove piattaforme per avvicinare i cittadini ai governi comunali. Il focus infine dedica uno spazio alle opinioni di studiosi ed esperti del settore come Michele Mezza, giornalista e docente di Marketing e new media alla Università Federico II, Alessandro Tommasi Ceo di Will Media e Francesco Di Costanzo, presidente di Pa social, la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale. (Rin)