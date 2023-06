Campania: Oliviero, inaccettabile bimbi in carcere, da Consiglio regionale iniziativa civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è un'iniziativa di civiltà. Lo ha voluto rimarcare il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, a margine della conferenza stampa sulla proposta di legge alle Camere "Mai più bambini in carcere". Oliviero ha poi ricordato che il Parlamento nazionale nella passata legislatura “aveva la stessa legge incardinata ed approvata da uno dei due rami ma poi è decaduto tutto con la nuova legislatura. Da qui la necessità che più Consigli regionali propongano al Parlamento questa legge di civiltà, perché non è possibile avere persone senza nessuna condanna in carcere, specie se minori che non crescono nel modo giusto e non sono tutelati”, ha concluso. (Rin)