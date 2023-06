Napoli: Vitelli (Pd), serve ritorno alla normalità contro "tavolino selvaggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da cittadina della V Municipalità Vomero-Arenella ed ex consigliera di municipalità capisco bene il caos ormai insostenibile sul fronte dei tavolini, dei gazebo e dei dehors, spuntati come funghi in ogni quartiere di Napoli. Capisco meno certe polemiche: l'emergenza covid è finita, certe norme erano di giustizia ma anche di buon senso in quella fase, ora Napoli ha bisogno di tornare alla normalità". Questo il commento di Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli per il Partito Democratico e vicepresidente dell'Osservatorio Unesco, sull'intenzione della Giunta Comunale di approvare una delibera atta a contrastare il fenomeno del "tavolino selvaggio", ripristinando la normativa precedente all'emergenza da Covid-19. "Le voci di associazioni, comitati, scuole e parrocchie che si sono levate in queste settimane sono state raccolte dalla Giunta e in particolare dall'assessore Armato, da sempre impegnata nella sintesi migliore possibile tra esigenze del commercio e quelle della vivibilità - spiega Vitelli - Nessuna guerra agli operatori economici, solo la necessità di mettere fine ad abusi che, approfittando del regime di occupazione degli spazi all'atto della domanda e non ad autorizzazione avvenuta, hanno alterato vivibilità e decoro già fragili in determinate zone". In questo senso, anche da vicepresidente dell'Osservatorio Unesco, Vitelli sottolinea l'importanza di un'attenzione particolare al centro antico: "L'espansione incontrollata dei tavolini non ha toccato solo le aree pedonali delle aree di movida, ma anche marciapiedi di strade e stradine dei nostri decumani come dei Quartieri Spagnoli. L'identità dei vicoli è stata completamente snaturata, lodevoli quindi le idee tanto di porre un vincolo per le destinazioni d'uso delle attività commerciali in alcune strade, quanto quella di varare un piano per i dehors, in entrambi i casi di concerto con Regione e Soprintendenza". (Ren)