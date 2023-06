© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE "Mai più bambini in carcere": il presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero e il garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello illustrano la proposta di legge alle Camere approvata dal Consiglio Regionale della Campania. Napoli, Sala "Caduti di Nassiriya" - Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale - is F. 13 (ore 11) (segue) (Ren)