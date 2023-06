Sud: Intesa Sanpaolo, nel 2022 export in aumento del 20,6 per cento, pari a 1,6 miliardi di euro in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2022 l’export dei distretti industriali del Mezzogiorno ha registrato un aumento tendenziale del 18,4 per cento, un dato di crescita migliore rispetto alla media dei distretti italiani (+9,6 per cento). Nel complesso nel 2022 le esportazioni dei distretti del Mezzogiorno risultano in aumento sia rispetto al 2021 (+20,6 per cento, pari a 1,6 miliardi di euro in più), che rispetto al 2019 (+22,6 per cento, pari ad un incremento di 1,7 miliardi di euro). Questi risultati riflettono in parte il rialzo dei prezzi alla produzione del manifatturiero (+ 11,9 per cento tra gennaio e dicembre 2022 e lo stesso periodo del 2021 e +16,8 per cento tra gennaio e dicembre 2022 e il corrispondente periodo del 2019), ma confermano anche la competitività delle aree distrettuali del Mezzogiorno. E' quanto emerge dal monitor di Intesa Sanpaolo sui distretti industriali del Mezzogiorno. La crescita dei distretti del Mezzogiorno sui mercati esteri risulta nettamente superiore alla media dei distretti industriali italiani (+14,2 per cento la variazione tendenziale nel 2022). Ben 26 distretti dei 28 monitorati hanno registrato una crescita nel periodo esaminato. I soli due distretti protagonisti di un calo dell’export tendenziale sono Pomodoro di Pachino (-5,5 per cento) e Ortofrutta e conserve del foggiano (- 3,9 per cento). Anche il confronto con il 2019 evidenzia una reattività più pronunciata dei distretti del Mezzogiorno rispetto alla media italiana (+22,6 per cento vs. +19,9 per cento). I distretti ancora in ritardo rispetto ai livelli di export del 2019 sono solo sette e sono: Abbigliamento sud-abruzzese (-31,8 per cento), Concia di Solofra (-25 per cento), Ortofrutta e conserve del foggiano (-21,1 per cento), Sughero di Calangianus (-12,3 per cento), Calzature napoletane e Meccatronica del barese (entrambi -7,8 per cento); ancora leggermente sotto i livelli pre-pandemia il Mobilio abruzzese (-0,8 per cento). Tutte le regioni del Mezzogiorno in cui si monitorano distretti industriali (Campania, Puglia, Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Basilicata) hanno registrato esportazioni in aumento rispetto al 2021. (segue) (Rin)