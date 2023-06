Carceri: Garante Campania, su minori necessaria prevenzione, evasione scolastica segnale allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro la delinquenza e le devianze minorili “dobbiamo prevenire piuttosto che curare e la prima forma di prevenzione, il primo segnale d’allarme, è l’evasione scolastica. Perché se non interveniamo su questo poi diventa complicato”. Lo ha dichiarato il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, a margine della conferenza stampa sulla proposta di legge alle Camere "Mai più bambini in carcere". Lo stesso Garante, ha poi parlato della necessità di intervenire per evitare il “passaggio dal disagio alla devianza ed alla microcriminalità”. “Anche perché presi singolarmente, questi minori, sono sempliciotti però non avvertono la gravità del reato perché lo commettono come branco. Dunque - ha scandito - io sono per mettere l’aggravante del branco” e “sono per dare in affido temporaneo ad alcune famiglie questi bambini di 5-6 anni perché se vogliamo aiutarli dobbiamo farlo in tenera età”. Parlando di numeri, il Garante ha ricordato che “in tutta Italia, l’anno scorso, 14.221 minori, e di questi 6.408 in Campania, sono stati fermati, accompagnati dai genitori, affidati ai servizi sociali, per reati un po’ gravi mandati nelle comunità e per reati gravi portati nelle carceri minorili”. (Rin)