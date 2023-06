Riforma fiscale: domani a Napoli forum dei commercialisti con il viceministro Maurizio Leo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma fiscale impatterà in modo consistente su famiglie e imprese – ha sottolineato Eraldo Turi, numero uno dei commercialisti napoletani - e sarà necessario fin da subito monitorarne gli effetti e i livelli di recepimento in tutto il territorio nazionale. I professionisti continueranno a offrire il loro supporto per eventuali correttivi in corso d'opera e saranno, come sempre, attuatori integerrimi e attenti delle novità normative in modo tale da poter contribuire alla piena efficacia di questo passaggio storico". "L'Italia attendeva da tempo il riordino complessivo della materia fiscale e tributaria - ha aggiunto Vincenzo Moretta, presidente della Fondazione Odcec Napoli - misura necessaria non solo a rilanciare l'economia ma soprattutto a riequilibrare i rapporti tra fisco e contribuenti e ad attuare misure più eque e condivisibili come rimedio al fenomeno dell'evasione fiscale. Ci aspettiamo importanti passi in avanti anche sul piano delle semplificazioni in modo tale da poter snellire un sistema riconosciuto tra i più complessi al mondo". Introdurranno i lavori Chiara Marciani (assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli), Giancarlo Trotta (Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza), Claudia Cimino (direttore Regionale Agenzia delle Entrate della Campania). Parteciperanno al forum Salvatore Regalbuto (tesoriere Cndcec con delega all'area fiscalità), Pasquale Saggese (coordinatore area fiscalità Fondazione Nazionale Ricerca dei Commercialisti), Immacolata M.L. Vasaturo (giudice tributario e presidente Collegio dei revisori Odcec Napoli), Gino Manfriani (dottore commercialista di Firenze), Rodolfo Errore (direttore generale Ludoil S.p.A.), Pasquale Formica (docente dei reparti di istruzione della Guardia di Finanza), Nicolò La Barbera (presidente dell'Odcec di Palermo), Margherita Monti (presidente dell'Odcec di Vicenza), Luigi Salvatori (Vice Presidente degli Industriali di Napoli) e Enrica Piacquaddio (presidente dell'Odcec di Bologna). (Ren)