Napoli: via libera dalla giunta comunale al nuovo disciplinare per i dehors

- Sono state approvate oggi dalla giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, due importanti provvedimenti in materia di occupazione di suolo pubblico per le attività di ristoro all'aperto. Uno riguarda la regolamentazione delle concessioni continuative; l'altro la modifica del procedimento nelle autorizzazioni Covid. Con la prima delibera, è stato approvato il Disciplinare dehors per la regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico per le attività di ristoro all'aperto nel perimetro del centro storico Unesco di Napoli e nelle Buffer Zone (fasce di rispetto) in coerenza con nuovi scenari produttivi post-pandemici. La delibera prende atto dello studio fatto dal tavolo scientifico, coordinato dal Prof. Mario Losasso, al quale hanno partecipato rappresentanti dell'Università Federico II, della Sovrintendenza Archeologica e della Camera di Commercio, oltre all'amministrazione comunale. Con il Disciplinare vengono definite anche le regole "estetiche" per i dehors; gli esercenti, quindi, al momento dell'installazione dei dehors nelle aree della zona Unesco e zona buffer, dovranno attenersi alle caratteristiche tecniche in esso definite. (segue) (Ren)