Sanità: Rubano (FI), gestione sanità Campania disastrosa

- "La situazione della sanità in Campania è drammatica. Negli ospedali c'è il caos più totale, non ci sono le barelle per i pazienti, le ambulanze sostano per ore e ore davanti ai pronto soccorso". Lo ha scritto in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia. "Non ci sono medici, scappati in altre regioni o in strutture private - ha continuato Rubano - e molti reparti sono stati chiusi per carenza di personale. Il risultato? Liste di attesa senza fine e un'assistenza sanitaria sicuramente non degna di un Paese civile. Ringraziamo De Luca e la sua totale incapacità. Invece di incolpare un governo in carica da pochi mesi, De Luca dovrebbe ripercorrere con la mente la sua disastrosa gestione e fare un bell'esame di coscienza. Un disastro sotto gli occhi di tutti, confermato dalla Corte dei Conti, dall'Agenas, dai rapporti Crea Sanità e Osservasalute". "Secondo il ministero della Salute la Campania ha utilizzato meno del 50 per cento del finanziamento e recuperato meno del 50 per cento delle prestazioni. I finanziamenti ci sono, ciò che manca è la capacità di spenderli bene al meglio. Per fortuna i cittadini se ne rendono conto e sono convinto che se ne ricorderanno anche quando sarà il momento di tornare alle urne. Dopo le prossime elezioni, De Luca avrà tutto il tempo di studiare e imparare come si amministra una Regione spendendo, bene, le risorse. Evidentemente otto anni sul campo non gli sono bastati", ha concluso Rubano. (ren)