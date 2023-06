Energia: Edison Next, avviata riqualificazione illuminazione pubblica di Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Salerno e Edison Next, società del gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, hanno annunciato stamattina, presso il Palazzo di Città, il prossimo avvio del progetto di riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica della città campana. L'inizio dei lavori – riferisce una nota – è previsto il primo luglio. Il progetto, della durata di nove anni, si inserisce nel quadro della Convenzione Consip Servizio Luce 4 e prevede la posa di oltre 15.300 nuovi corpi illuminanti a Led di ultima generazione su un totale di circa 24.000 punti luce cittadini. Gli interventi previsti da Edison Next restituiranno alla Città di Salerno un parco illuminotecnico totalmente efficientato, in linea con l'opera di riqualificazione già intrapresa dall'Amministrazione comunale. Importanti sono i benefici attesi a livello di risparmio energetico e a livello ambientale: le opere di efficientamento garantiranno, infatti, un risparmio energetico annuo pari a circa 7.300.000 KWh, con una riduzione prevista delle emissioni in atmosfera di circa 3.000 tonnellate di CO2 all'anno, corrispondenti alla quantità assorbita da 21.000 alberi. "Edison Next è fiera di accompagnare l'Amministrazione comunale di Salerno in un percorso di sostenibilità e decarbonizzazione, realizzando la riqualificazione energetica della pubblica illuminazione cittadina”, dichiara Raffaele Bonardi, direttore Business to Government di Edison Next, che aggiunge: “Siamo convinti che un'adeguata illuminazione del tessuto urbano costituisca un fattore essenziale, non solo per ridurre in modo significativo il fabbisogno energetico e l'impatto ambientale, ma anche per migliorare la qualità della vita di una comunità: consente, infatti, di rendere gli spazi più fruibili anche nelle ore notturne, aumentandone la sicurezza, valorizzandone le connotazioni urbanistiche e migliorandone la percezione a livello estetico. (segue) (Com)