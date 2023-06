Energia: Edison Next, avviata riqualificazione illuminazione pubblica di Salerno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblica illuminazione costituisce, inoltre, il driver ideale per l'implementazione di servizi smart a elevato valore aggiunto per la città e i cittadini". "L'accordo che abbiamo siglato è estremamente importante per la nostra comunità”, afferma Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, che prosegue: “Abbiamo condiviso e realizzeremo, insieme a un partner eccellente, un programma di grande qualità ed importanza. Grazie all'utilizzo delle tecnologie più moderne e a una rigorosa programmazione logistica e urbanistica miglioreremo la qualità di vita e l'attrazione della nostra città. È un progetto di vasto respiro che permette di ottenere un grande risparmio energetico, un deciso miglioramento della resa illuminotecnica, un miglioramento della performance ambientale e del decoro urbano. Avremo piazze, strade, quartieri, monumenti illuminati meglio e con una spesa minore, nel rispetto dell'ambiente e della bellezza dei luoghi che saranno così ancora più vivibili e sicuri". Il progetto prevede inoltre l'installazione di sistemi di telecontrollo e telegestione "a isola" su tutti i quadri elettrici di alimentazione: tali sistemi, rilevando i dati di performance dell'infrastruttura, permetteranno al gestore e al Comune di verificare sia la corretta gestione, che il regolare funzionamento degli impianti. Per quanto riguarda le opere strutturali, verrà realizzata la messa in sicurezza elettrica e statica dell'infrastruttura impiantistica e, in particolare, saranno sostituiti oltre 900 sostegni in stato di vetustà, ammalorati o corrosi, verrà realizzata la sostituzione e l'adeguamento normativo di tutti i quadri elettrici e la riqualificazione di 27 chilometri di linee elettriche. Il servizio offerto da Edison Next includerà, inoltre, la fornitura di energia 100 per cento green, la condivisione con l'Amministrazione del 50 per cento dei Tee conseguiti e il servizio di energy management, con il monitoraggio dei consumi tramite un portale dedicato. Un'attenzione particolare sarà riservata alla valorizzazione dell'arredo urbano della città, mediante l'impiego, per la sostituzione di circa 1.600 corpi illuminanti, di prodotti dal design customizzato, in linea con le scelte stilistiche già compiute in passato dall'Amministrazione Comunale soprattutto per il centro storico, dove si ha una prevalenza di tipologie di apparecchi di illuminazione di particolare pregio estetico. Interventi significativi saranno infine realizzati anche in ambito smart city: Edison Next ha messo a disposizione 600 mila euro per la messa a punto di tali interventi che l'Amministrazione si è riservata di definire e circostanziare in fase di progettazione esecutiva. (Com)