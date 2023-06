Innovazione: conclusa la sperimentazione in cinque scuole di Classmate Robot di Protom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Classmate Robot apre una nuova pista per la robotica educativa nelle le scuole italiane: non più una tecnologia preconfezionata e chiusa, ma uno strumento tecnologico aperto, co-progettato da docenti ed ingegneri, che integra "by design" intelligenza artificiale (AI) e metodologie didattiche innovative per supportare gli insegnanti e gli studenti nel rinnovamento delle loro attività di classe. Classmate Robot è il social robot realizzato da Protom, prima KTI Company italiana, che ha trasformato il modo di vivere la scuola e l'insegnamento di cinque aule italiane. Avviato nel gennaio 2021, il progetto ha coinvolto cinque istituti scolastici presenti su tutto il territorio nazionale, chiamati a svolgere insieme la fase di co-progettazione e la successiva sperimentazione in aula del Classmate Robot. I docenti delle scuole coinvolte hanno lavorato intensamente alla definizione dei requisiti minimi e delle metodologie didattiche collaborative più utili per supportare pratiche di insegnamento orientate al paradigma delle competenze. Il risultato ne è stato un Robot che, "by design", integra perfettamente la sua estetica robotica con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Che si tratti di impersonare Dante o una pila elettrica o di una avvincente sfida all'ultimo indizio o di scambiare quattro chiacchiere con la sua personalità di "compagno di classe robotico", il ClassMate permette ai docenti di lavorare, con studenti di scuola secondaria inferiore e superiore, a percorsi didattici che sfruttano il Problem Solving, il Learning by Doing e la Media Education per acquisire competenze trasversali e disciplinari. (segue) (Ren)