Innovazione: conclusa la sperimentazione in cinque scuole di Classmate Robot di Protom (3)

- "Sappiamo - ha commentato Emiliano Grimaldi, professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II- che ogni innovazione tecnologica, per essere davvero utile, deve mettere sempre al centro le reali e contingenti esigenze degli utenti. È questo quel che rende significativa l'esperienza d'uso di una tecnologia e ne facilita il radicamento nei contesti d'uso. Nel contesto scolastico, questa premessa diventa ancora più rilevante: l'innovazione tecnologica nella scuola deve infatti mirare, allo stesso tempo, ad ampliare gli orizzonti di possibilità per il lavoro didattico e pedagogico degli insegnanti ed a rendere l'apprendimento degli studenti più coinvolgente ed efficace. Tutte le soluzioni tecnologiche per la scuola dovrebbero essere progettate pensando quindi alle esigenze specifiche del contesto educativo, a partire da processi di design che mettono al centro la ragione educativa, prima che quella tecnologica". "Il ClassMate Robot è il primo edudroide, nato - ha spiegato Grimaldi- per rendere concreti i nuovi modelli ibridi di apprendimento ed essere un alleato prezioso nel processo educativo: il social robot di Protom, utilizzando nativamente l'intelligenza artificiale e non come mero esercizio tecnologico, può essere addestrato, in più lingue, da docenti e studenti, con l'obiettivo di implementare semplicemente modalità di insegnamento/apprendimento innovative e di arricchire efficacemente le principali attività didattiche: dalla spiegazione alla rielaborazione dei contenuti da parte degli studenti fino alla verifica delle conoscenze e competenze acquisite". (Ren)