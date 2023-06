Pa: su Syllabus formazione su nuovo Codice contratti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo luglio 2023 entrerà in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/23). Su Syllabus, la piattaforma della formazione della pubblica amministrazione, sarà possibile accedere a un nuovo programma formativo dedicato messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica. Il cambiamento delle norme – si legge in una nota -, per essere realmente efficace, deve essere sostenuto da un contestuale sviluppo delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire da chi è chiamato direttamente ad attuarle. La piattaforma sarà in continua evoluzione grazie anche a un catalogo di contenuti sempre in aggiornamento, prevede due primi corsi, di livello introduttivo e base, fondamentali per acquisire una panoramica chiara, completa e aggiornata sulle norme e sulle procedure del nuovo Codice. Il programma formativo, realizzato dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia e da Formez Pa, è articolato in 34 lezioni, della durata variabile tra 15 e 25 minuti, al termine del quale è previsto un test di verifica del livello di competenza raggiunto. Ciascuna amministrazione aderente a Syllabus può assegnare il percorso ai dipendenti della propria struttura organizzativa, o a gruppi di questi, attraverso le modalità previste dalla piattaforma. Il primo corso, già disponibile online dal 26 giugno, di livello introduttivo, dedicato a “I principi del nuovo Codice dei contratti pubblici”, si propone di inquadrare le principali novità, a partire dall’analisi della disciplina delle direttive europee per gli appalti sopra soglia e dei principi europei per gli appalti sotto soglia europea. (segue) (Rin)