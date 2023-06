Napoli: Ronghi (Sud protagonista), su Centro Storico scelte sindaco ricalcano nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto con soddisfazione che il sindaco di Napoli ha avviato le prime azioni per la tutela e la valorizzazione del Centro Storico di Napoli patrimonio Unesco compiendo scelte importanti che ricalcano le nostre proposte emerse dal nostro convegno del 28 aprile scorso alla Basilica di Pietrasanta tenuto insieme con le altre Associazioni attive sul territorio". E' quanto ha affermato il presidente di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi. "Lo stop per tre anni all'apertura di nuovi locali di somministrazione di cibi e bevande e alla installazione automatica di tavolini e gazebo da parte dei locali sono il primo passo per 'normalizzare' la gestione del centro storico ed invertire l'attuale situazione di 'anarchia' amministrativa, di disordine e di degrado che danneggiano il centro storico e l'intera città di Napoli" – ha sottolineato Ronghi, per il quale "occorre, però, fare molto di più, come da noi proposto, ovvero costituire un nuovo Comitato per l'attuazione del Piano di Gestione del Centro Storico Patrimonio Unesco che riunisca non solo l'Amministrazione comunale ma anche il Ministero della Cultura e le associazioni presenti sul territorio. Ciò è fondamentale – ha aggiunto Ronghi – per valorizzare il Centro Storico e per dare slancio al turismo di qualità". (ren)