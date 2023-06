Teatro: domenica va in scena alla Reggia di Portici "Baci rubati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 2 luglio alle ore 18.30, presso l'Orto Botanico della Facoltà di Agraria dell'Università di Napoli, va in scena il secondo appuntamento del progetto Oltre il Giardino - Rassegna di teatro e poetiche nei giardini della Reggia di Portici, ideato da Mario Gelardi, realizzato in collaborazione con l'associazione BLab, organizzato da Idee fuori scena, in sinergia con il MUSA - Musei della Reggia di Portici e il Dipartimento di Agraria e con il patrocinio del Comune di Portici. Baci rubati – Parole e amori di grandi artisti porta in scena le missive più emozionanti di poeti, pittori, grandi scrittori e uomini di cultura. A dare voce e corpo alle parole d'amore Vito Amato, Gaetano Migliaccio, Eleonora Fardella, le musiche eseguite dal vivo da Carlo Vannini. Ad impreziosire le performance degli attori ci sarà anche la musica. "Spesso le lettere d'amore si sono trasformate in poesia o in musica e a volte le due cose si sono unite, trasformandosi in canzone – ha spiegato il direttore artistico Mario Gelardi. Coniugando questi due elementi, racconteremo le grandi storie d'amore che hanno attraversato la storia dell'arte e della letteratura". (ren)