Imprese: Confindustria-Cerved, le Pmi reggono agli shock anche se con segnali di rallentamento

- Il Rapporto Regionale Pmi 2023, realizzato da Confindustria e Cerved in collaborazione con UniCredit, approfondisce la struttura e l’evoluzione dello stato di salute delle piccole e medie imprese italiane da una prospettiva territoriale. Il rapporto analizza i conti economici delle circa 160mila Pmi italiane, basandosi sui dati di consuntivo del bilancio 2021 e offrendo stime per il 2022, attraverso i modelli predittivi economico-finanziari di Cerved. I dati mettono in evidenza i diversi impatti sui sistemi di Pmi territoriali degli shock sequenziali che negli ultimi anni hanno colpito il nostro sistema economico. Sul fronte dei conti economici si stima una sostanziale tenuta di fatturato (+2,4 per cento), valore aggiunto (+1,4 per cento) e Mol (+2,9 per cento), che recuperano i livelli del 2019 (rispettivamente +9,1 per cento, +8,7 per cento e +14,9 per cento). Questi indicatori sono accompagnati da evidenze meno incoraggianti, che suggeriscono una possibile inversione di tendenza nel prossimo biennio. I segnali di rallentamento sono più significativi nelle zone del Centro-Sud e lasciano ipotizzare un incremento del divario strutturale tra sistema produttivo settentrionale e meridionale. (segue) (Rin)