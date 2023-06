Imprese: Confindustria-Cerved, le Pmi reggono agli shock anche se con segnali di rallentamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto monitora, inoltre, l’evoluzione dell’uscita dal mercato delle Pmi. Le stime del 2022 confermano la prosecuzione del congelamento delle chiusure che si osserva dal 2019; i fallimenti calano del 34,7 per cento su base annua (661 nel 2022 vs 1013 nel 2021) e le procedure non fallimentari del 49,4 per cento (da 330 nel 2021 a 167 nel 2022). Il calo dei fallimenti è particolarmente marcato nel Mezzogiorno (-45,2 per cento, da 230 a 126) e nel Nord-Ovest (-42,2 per cento da 341 a 197), mentre le procedure non fallimentari si riducono particolarmente nel Nord-Est (-60,2 per cento) e nel Centro (-55,3 per cento). Il Rapporto viene presentato in un momento complicato per le Pmi italiane: il persistere dell’inflazione ben oltre i propri obiettivi di mandato sta spingendo la Bce a un continuo e deciso rialzo dei tassi, che si ripercuote sul costo dei finanziamenti alle imprese e, indirettamente, sul credito richiesto e su quello concesso, così come sugli investimenti. Dopo quasi otto anni di tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali inferiori o pari a 0,25 punti, in un anno (da luglio 2022) si sono raggiunti oggi 4,00 punti. I processi di ristrutturazione aziendale degli ultimi dieci anni, ancorché incompleti e differenziati tra settori e territori, avevano reso più solido il tessuto produttivo italiano. La crisi che ha caratterizzato - ed è seguita - ai periodi di lockdown ha però fatto fare alle imprese un passo indietro di 4 anni nel processo di rafforzamento dei bilanci osservato nei 10 anni pre-pandemia. Questo ha riguardato in particolare le Pmi. (segue) (Rin)