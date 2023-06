Inflazione: Istat, stabile a giugno, rallenta a +6,4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime preliminari, nel mese di giugno 2023 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile e un aumento del 6,4 per cento su base annua, da +7,6 per cento del mese precedente. È quanto emerge dal report dell’Istat sui dati provvisori dei prezzi al consumo a giugno 2023. La decelerazione del tasso di inflazione si deve ancora, in prima battuta, al rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da +20,3 per cento a +8,4 per cento) e, in misura minore, degli alimentari lavorati (da +13,2 per cento a +11,9 per cento), dei servizi relativi ai trasporti (da +5,6 per cento a +3,8 per cento), degli altri beni (da +5,0 per cento a +4,8 per cento) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,7 per cento a +6,5 per cento). Per contro, un sostegno alla dinamica dell’indice generale deriva dai rialzi dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +8,8 per cento a +9,6 per cento). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta ulteriormente (da +6,0 per cento a +5,6 per cento), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +6,2 per cento, registrato a maggio, a +5,8 per cento). Si attenua la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +9,3 per cento a +7,6 per cento) e, in misura minore, quella dei servizi (da +4,6 per cento a +4,3 per cento), portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -3,3 punti percentuali, da -4,7 di maggio. (Rin)