Napoli: domenica evento "il poeta racconta" visita dedicata ai bambini al Parco Virgiliano

- Domenica 2 luglio ore 11.00, terzo appuntamento di Nartea dedicato all'infanzia, col progetto "Piccoli esploratori scoprono...". Si prosegue con l'evento "Il poeta racconta", realizzato al Parco Virgiliano a Piedigrotta, per scoprire tra storia e leggende, le tombe dei poeti Virgilio e Leopardi che ebbero un legame speciale con la città di Napoli e l'antichissima Festa di Piedigrotta, il carnevale napoletano che si festeggiava nei pressi della grotta di Posillipo. I bambini si trasformeranno in veri e propri esploratori, conoscendo i luoghi attraverso una ricognizione diretta e prendendo nota dei risultati in un piccolo libretto con attività ludico-ricreative, nel quale potranno fare il resoconto di quanto imparato, divertendosi, immaginando, andando oltre i confini del già noto.(ren)