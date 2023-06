Imprese: Confindustria-Cerved, le Pmi reggono agli shock anche se con segnali di rallentamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi effetti dell’inflazione e dell’aumento del costo del debito fanno contrarre la redditività netta e gli utili delle Pmi. Nel 2022 si stima infatti un calo del Roe dello 0,6 per cento (dal 12 per cento all’11,4 per cento). La riduzione della redditività è più marcata nel Centro (dall’11,4 per cento del 2021 al 10,4 per cento del 2022) e nel Mezzogiorno (dal 13 per cento del 2021 al 12,2 per cento del 2022), con il Nord-Est e il Nord-Ovest che soffrono di meno (dal 12,5 per cento del 2021 al 12,1 per cento del 2022 per il Nord-Est e dall’11,5 per cento all’11,1 per cento per il Nord-Ovest). In parallelo, la quota di Pmi in perdita passa dal 12,2 per cento del 2021 al 27,9 per cento del 2022, con effetti più significativi nel Centro (+16,4 per cento; dal 13,4 per cento al 29,8 per cento). Il peggioramento della congiuntura genera impatti anche sulle abitudini di pagamento delle PMI: i mancati pagamenti sono attesi in rialzo del 4,3 per cento a livello nazionale (sono il 29,4 per cento delle fatture nel dicembre 2022 contro il 25,1 per cento del dicembre 2021). I valori più elevati si toccano tuttavia nel Mezzogiorno (39,6 per cento; +5,8 per cento su base annuale) e nel Centro (32 per cento; +2,9 per cento sull’anno). Più contenuti i mancati pagamenti nel Nord-Est (22,7 per cento; +3,5 per cento) e nel Nord-Ovest (27,2 per cento, +4,6 per cento sull’anno). Segnali di un’inversione di tendenza si intravedono anche tra gli indicatori di stabilità finanziaria. (segue) (Rin)