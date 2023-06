Campania: Oliviero, bene riattivazione collegamento Aversa-Caivano ed estensione terminal Afragola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riattivazione del collegamento su gomma Aversa – Caivano ed estensione parziale del servizio fino al terminal dell’Av di Afragola, Oliviero: “un importante risultato per il miglioramento della mobilità e della qualità della vita dei cittadini”. Il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, aveva interessato la Giunta regionale, il presidente della Commissione trasporti e l’Air Campania per il ripristino della linea ex Cpt Aversa-Caivano e per l’estensione delle tratte per il servizio di collegamento con la stazione Av di Afragola. Ieri mattina i sindaci del territorio, il presidente Oliviero, il delegato ai trasporti Luca Cascone e il presidente dell’Air Anthony Acconcia, in una riunione in videoconferenza, hanno monitorato le esigenze di trasporto del territorio interessato e stabilito che le tratte richieste già a brevissimo saranno riattivate. Il programma d’esercizio valutato è diretto a migliorare la fruibilità del collegamento tra i comuni di Aversa – Gricignano – Succivo - Sant’Arpino – Orta di Atella – Frattaminore – Crispano e Caivano verso l’Ospedale di Aversa, i plessi scolastici del territorio nonché gli hot-spot ferroviari di Aversa (Trenitalia ed Eav) e di Afragola (Trenitalia Av). (segue) (Ren)