Campania: Oliviero, bene riattivazione collegamento Aversa-Caivano ed estensione terminal Afragola (2)

- “La riattivazione di queste linee di trasporto su gomma è una risposta concreata alle esigenze di spostamento dei cittadini della vasta area posta al confine tra la provincia di Caserta e di Napoli – ha dichiarato Oliviero – in particolare, il collegamento con la stazione Av di Afragola, rappresenta un’opportunità di viaggio più agevole e veloce verso le più importanti destinazioni del Paese. Questa tratta sarà, altresì, uno strumento per migliorare la qualità della vita dei cittadini, consentendo loro, non solo di spostarsi in maniera veloce, ma anche di concorrere alla riduzione dell’uso delle autovetture private, favorendo così una riduzione del traffico, un miglioramento della qualità dell’aria ed anche un necessario snellimento dei parcheggi posti nell’area ferroviaria”. Il presidente Oliviero sottolinea l’impegno della Giunta regionale, del presidente Cascone e del presidente Acconcia, per avere innescato l’utile sinergia che sta rivoluzionando il sistema della mobilità e l’accessibilità dei trasporti pubblici in Campania. “Sento il dovere di ringraziare pubblicamente chi si è impegnato per il raggiungimento dell’obiettivo posto – ha concluso il presidente Oliviero – quest’ultimo è solo uno dei tanti passi finora già compiuti che fanno del trasporto pubblico uno dei capisaldi dello sviluppo campano” (Ren)