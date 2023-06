Campania: Iovino (Iv), è ora di investire nel turismo itinerante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'investimento nel turismo itinerante in Campania porterà numerosi benefici per la nostra regione: stimolerà l'economia locale e le imprese avranno maggiori opportunità di crescita e occupazione. Occorre, ora, uno sforzo sinergico tra tutti i livelli istituzionali e gli operatori del settore al fine di dare concreta attuazione alla proposta di legge approvata ieri dal Consiglio regionale." È quanto afferma il Consigliere regionale, Francesco Iovino, che commenta così l'approvazione della proposta di legge "Norme in materia di turismo itinerante: Garden Sharing e Aree di sosta caravan e autocaravan" presentata dal gruppo Italia Viva. "Il turismo itinerante - aggiunge Iovino - può favorire lo sviluppo delle zone meno conosciute e meno frequentate della Campania. I turisti tendono a visitare maggiormente le destinazioni più famose, come Napoli, Pompei o la Costiera Amalfitana. Promuovendo il turismo itinerante, possiamo incoraggiare i visitatori a scoprire anche altre meraviglie meno note della regione, come i borghi rurali, le zone montane o le coste meno affollate. Questo favorirà una distribuzione più equa dei flussi turistici e contribuirà a sostenere le economie locali di queste aree." Promuovendo il concetto di "Garden Sharing", ovvero la possibilità di soggiornare in giardini privati o aree designate anziché nei tradizionali campeggi, si riduce l'impatto ambientale e si promuove un approccio più sostenibile. Il turismo itinerante - osserva il Consigliere regionale - può contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della Campania. Attraverso iniziative di promozione e informazione, possiamo fornire ai turisti una guida dettagliata su ciò che la nostra regione ha da offrire in termini di patrimonio culturale, artistico e naturalistico, incoraggiandoli a visitare e scoprire le bellezze della Campania. "L'approvazione della nostra proposta di legge rappresenta un passo importante per lo sviluppo della differenziazione dei flussi turistici in Campania. Sono convinto - chiude Iovino - che questo settore possa apportare notevoli benefici economici, sociali e ambientali, favorendo la diversificazione dell'offerta turistica e promuovendo pienamente ogni scorcio di questa nostra bellissima terra."(Ren)