Pa: su Syllabus formazione su nuovo Codice contratti pubblici (2)

- Si esamineranno, quindi, genesi e finalità del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), con approfondimento, in particolare, dei principi enunciati nel Codice dei contratti pubblici. Il secondo corso, di livello base, “Il Codice dei contratti pubblici ex D.lgs. 36/2023”, che verrà reso disponibile a partire dalla prima settimana di luglio, permetterà di approfondire le tipologie contrattuali disciplinate dal Codice, analizzando la disciplina dei soggetti coinvolti e tutte le fasi delle procedure di aggiudicazione a partire dalla programmazione e progettazione. Inoltre, sarà dedicato uno spazio al rinnovato ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e alla disciplina anticorruzione nel Codice dei contratti, insieme alla nuova configurazione degli istituti di trasparenza e dei diritti di accesso agli atti di gara, oltre a delineare un quadro generale sulla disciplina speciale del Pnrr e su quella transitoria. I corsi sono realizzati nell’ambito del progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della Pa”, attuato da Formez Pa e finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)