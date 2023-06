© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania COMUNE Presentazione dell'iniziativa del Movimento Cristiano Lavoratori di Napoli, in collaborazione con l'Università Federico II e il Comune, per un bando di concorso per l'assegnazione di alcune borse di studio a studenti universitari e di scuola media superiore di secondo grado in memoria della professoressa Maria Filippone, scomparsa un anno fa. Intervengono Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, Matteo Lorito rettore dell'Università Federico II, Arturo De Vivo marito della professoressa Filippone e Michele Cutolo vicepresidente nazionale Mcl. Napoli, Sala Giunta, Palazzo San Giacomo (ore 10.00). (segue) (ren)